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Луческу – о матче с последней командой УПЛ: «Важно было не уступить в этой игре»

«Динамо» минимально обыграло «Ингулец»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 ноября 17:30
Луческу – о матче с последней командой УПЛ: «Важно было не уступить в этой игре»
Фото: Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результат матча с «Ингульцом» (2:1):

Задача была завоевать три очка, что нам удалось сделать. Как мы ожидали, матч был сложным. Команда соперника хорошо оборонялась, проявила отличные бойцовские качества. Придерживаюсь мнения, что большинство команд в нашем чемпионате играют организованно, демонстрируют хорошие физические и бойцовские качества и могут зацепиться за очки в матче против любого соперника.

Сегодня было интенсивное начало в исполнении «Ингульца». Потом мы взяли игру в свои руки, заставили соперника ошибиться. Сначала – в случае с пенальти, затем – со вторым голом. Мы продолжали оказывать давление, нужно было забить третий мяч, который снял бы все вопросы. Тогда соотношение сил на табло было бы таким, каково оно есть на самом деле.

Поздравил ребят в раздевалке. В том числе Виктора Цыганкова, проведшего хороший матч. В первую очередь, поздравил ребят с тремя набранными очками и с тем, что выдержали бойцовский нажим соперника. Важно было не уступить в этой игре, а не только превосходить в игровых компонентах.

Не могу не выделить и Виталия Буяльского, проделавшего огромный объем работы, в том числе черновой. Он много прессинговал, участвовал во всех атаках, заработал пенальти. Жаль, что не забил третий гол в хорошей контратаке. Он заслуживал забить третий гол, как и наша команда в целом.

Пропущенный гол – следствие нашей невнимательности. 2:0 – всегда опасный счет, я сказал ребятам в перерыве, чтобы они не расслаблялись. К голу в наши ворота привела ошибка в выносе и подборе мяча. Разрешили сопернику сократить счет, и тот поймал кураж, пошел вперед. Этим и объясняется отрезок матча, который получился удачным для «Ингульца». Возможно, сказались и проведенные замены - они не добавили нам остроты впереди.

Напомним, что номинально выездной матч с «Вересом» «Динамо» сыграет в Киеве.

Источник: fcdynamo.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Динамо Киев Мирча Луческу

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