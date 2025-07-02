Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко сообщил о изменениях в процедуре аттестации клубов для участия в чемпионате Украины, которые произойдут в новом сезоне.

В прошлом году на встрече руководства УАФ с клубами УПЛ и ПФЛ были представлены предложения по изменению формата процедуры аттестации. Они уже частично внедрены в жизнь.

В частности, ранее, до этого сезона включительно, процедура аттестации осуществлялась в рамках дочерней организации «Центр лицензирования», который сегодня переформатирован в «Центр футбольного образования и лидерства».

И этот центр теперь сконцентрируется исключительно на вопросах подготовки тренеров и футбольных специалистов по различным направлениям. А центр лицензирования, центр именно аттестации, теперь будет в рамках администрации УАФ, создан соответствующий отдел.

Сергей Ельшов, который много лет работал в различных ролях в административном подразделении по аттестации, возглавил этот отдел. Поэтому с этого сезона следующая процедура аттестации будет происходить уже под эгидой непосредственно УАФ, проводиться администрацией УАФ и нашими специалистами.

Второе изменение – это то, что в комитет аттестации включены представители от УПЛ и ПФЛ – президент УПЛ Евгений Дикий и президент ПФЛ Александр Каденко.

Они непосредственно не могут участвовать в голосовании, так как являются членами исполкома УАФ, но будут в роли наблюдателей в этом комитете, могут мониторить деятельность, задавать вопросы, предоставлять дополнительную информацию по запросу членов комитетов о том или ином клубе.

Особенно это касается перехода клубов между лигами. Это важно, потому что для принятия решения, соответствует ли клуб определенным требованиям УПЛ, будет полезно услышать информацию от руководителя ПФЛ, в котором клуб до того участвовал как минимум два сезона.

Также вопрос финансирования данного направления – это один из вопросов, которые поднимались футбольными клубами. Ранее многие годы за эту процедуру взимались средства с клубов. Хотя УЕФА напрямую финансировала это направление деятельности УАФ, но параллельно с клубов брали средства за процедуру аттестации.

Клубы подняли эти вопросы, мы провели совещание по данному запросу и пришли к выводу, что мы можем за счет этих средств от УЕФА полностью покрывать эту процедуру, и отныне был уменьшен взнос, так как это был переходный год. Был уменьшен взнос для клубов УПЛ.

А уже с сезона 2025/26 процедура аттестации, которая начнется осенью и будет касаться сезона 2026/27, – уже полностью клубы освобождаются от обязанности платить какие-либо средства за эту процедуру, она полностью будет покрываться за счет средств УЕФА. Поэтому процедуру аттестации стараемся сделать более прозрачной, равной для всех клубов, – сообщил Грищенко в интервью Tribuna.com.