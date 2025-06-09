Нападающий киевского Динамо и молодежной сборной Украины Владислав Ванат может сменить клубную прописку в будущее летнее трансферное окно.

По информации от ТаТоТаке, интерес к 23-летнему форварду проявляют несколько представителей Английской Премьер-лиги – среди них Лидс, Эвертон и Фулхэм. Однако наиболее активно за игрока борется Сандерленд.

Предполагается, что Ванат может покинуть Динамо сразу после завершения молодежного чемпионата Европы, где он защищает цвета украинской сборной.

Киевский клуб не против расставания с нападающим, но рассчитывает выручить за трансфер не менее 20 миллионов евро – именно такая сумма указана в контракте футболиста как отступные.

В этом сезоне Ванат сыграл 45 встреч во всех соревнованиях, забив 21 мяч и сделав девять результативных передач.

Ранее Ванат стал лучшим игроком УПЛ сезона 2024/25.