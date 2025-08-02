Маккаби Хайфа с украинцем Георгием Ермаковым в составе вышел победителем в противостоянии с белорусским Торпедо БелАЗ в рамках 2 квалификационного раунда Лиги конференций (1:1, 3:0).

Экс-голкипер Александрии продемонстрировал свою проукраинскую позицию, избежав рукопожатия с сателлитами РФ. Ермаков в ответном матче не позволил сопернику забить в свои ворота, тогда как футболисты Хайфы забили сопернику 3 гола без ответа.

23-летний Ермаков в прошлом сезоне сыграл в 32 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча и 15 раз сыграл на «ноль» (лучший показатель в УПЛ).

В 3 квалификационном раунде ЛК Маккаби Хайфа выходит на Ракув Владислава Кочергина. Матчи состоятся 7 и 14 августа.

Экс-игрок клуба УПЛ способствовал выходу в следующий раунд ЛК.