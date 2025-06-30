Луис Энрике отреагировал на выход ПСЖ в четвертьфинал Клубного чемпионата мира
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27 минут назад
Луис Энрике / Фото - ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвел итоги матча 1/8 финала КЧС-2025 против Интер Майами (4:0). Его слова приводит DAZN.
Мы начали матч почти идеально - создали большое количество моментов и действовали очень мощно до перерыва.
Во втором тайме ощущалась усталость, темп упал, но в целом я доволен. Горжусь всеми игроками, их отношением и ментальностью, - сказал Луис Энрике
Тренер Интер Майами объяснил беспомощность против ПСЖ.