Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано подвел итоги матча 1/8 финала КЧМ-2025 против ПСЖ (0:4). Его слова приводит DAZN.

Сегодня разница была действительно ощутимой. Мы столкнулись с, возможно, лучшей командой в мире, у которой прекрасный тренер. Но мы не опускали руки до самого конца.

Я очень горжусь своими игроками и той работой, которую они проделали на этом турнире. Они старались играть, несмотря на все трудности.

Мы показывали, на что способны, в каждом матче. Разница между командами - очевидна, но гордость за ребят - еще больше, - объяснил Маскерано.

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