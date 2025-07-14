Луис Энрике, главный тренер ПСЖ, поделился своим взглядом на конфликтную ситуацию, возникшую между игроками после финального свистка в решающем матче клубного чемпионата мира против Челси.

После матча возникла ситуация, которой можно было избежать. Как всегда в таких случаях, я пытался разнять игроков, чтобы не усугубить проблему. Все мы должны были предотвратить обострение ситуации.

Матч был очень напряженным, все ощущали сильное давление. Я увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Все мы должны избегать таких ситуаций - именно поэтому я и вмешался, чтобы разнять игроков, - заявил испанский специалист на послематчевой пресс-конференции.