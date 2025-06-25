Луиш Фигу назвал фаворитов на Золотой мяч 2025
Португалец отметил ведущих игроков европейских клубов
около 1 часа назад
Бывший полузащитник сборной Португалии и мадридского Реала Луиш Фигу высказался о возможных претендентах на Золотой мяч в 2025 году.
— 25 лет назад вы сами завоевали Золотой мяч. Кому бы вы отдали награду сейчас? Может ли Клубный чемпионат мира повлиять на выбор? — спросили Фигу.
Я не думаю, что Клубный чемпионат мира окажет существенное влияние. Есть несколько игроков, которые заслуживают трофея по итогам сезона. Моё личное мнение не имеет большого значения — всё решают те, кто голосует. Но мне нравится игра таких футболистов, как Ламин Ямаль, Витинья, который выиграл всё в этом сезоне, и Усман Дембеле — он тоже провёл сильный год, — ответил Фигу в интервью изданию AS.
Напомним, обладателем Золотого мяча по итогам прошлого сезона стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.