Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин этим летом серьёзно задумывался о смене клуба в поисках стабильной игровой практики.

Как сообщает испанское издание Diario Gol, вратарь Реала рассматривал вариант ухода в межсезонье, однако в результате решил остаться в Мадриде и продолжить борьбу за место в основном составе. Подобная ситуация возникала и год назад — тогда Лунин был близок к переходу в Челси, но в последний момент изменил своё решение.

В прошлом сезоне украинец провёл 14 матчей за сливочных во всех турнирах, пропустил 19 мячей и шесть раз оставил ворота в неприкосновенности. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Милан готов приобрести Лунина.