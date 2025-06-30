Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб уже этим летом. Причина возможного ухода – это нехватка игрового времени в мадридском клубе.

Как сообщает журналист Марко Вирини, интерес к Лунину проявляют Манчестер Юнайтед и Милан. Однако английский клуб пока не готов принять условия Реала, который оценивает украинца в 25 миллионов евро.

В то же время Милан рассматривает Андрея как потенциальную замену Майку Меньяну. В случае продажи своего основного вратаря итальянцы готовы удовлетворить финансовые требования испанцев и предложить ту же сумму 25 миллионов.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 официальных матчей за Реал, в которых пропустил 19 голов и шесть раз оставлял ворота в неприкосновенности. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость голкипера составляет 20 миллионов евро. Сезон в Ла Лиге мадридский клуб завершил на втором месте, набрав 84 очка.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед снова попробует переманить Лунина из Реала.