Андрей Лунин выразил желание получать больше игрового времени в составе мадридского Реала и поделился этим с главным тренером команды Хаби Алонсо. Наставник понимает стремление украинского вратаря, однако подчеркнул, что при отсутствии травм у Тибо Куртуа гарантировать место в основе он не может, сообщает Grada3.

На этом фоне Лунин начал задумываться о возвращении в Овьедо — клуб, где он уже выступал в аренде в 2020 году. Тогда он провел 20 встреч и пропустил 20 мячей, продемонстрировав уверенную игру и оставив положительное впечатление.

На данный момент Овьедо борется в плей-офф за путевку в Ла Лигу, и если команде удастся выйти в элиту, Лунин не исключает возможности перехода.

По итогам сезона 2024/25 Реал набрал 84 очка и занял второе место в чемпионате Испании, уступив первую строчку своему главному сопернику - Барселоне. Сам Лунин в этой кампании провел 14 официальных матчей, в которых пропустил 19 голов и шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лунину может получить серьёзного конкурента в Реале.