Павел Василенко

Реал ищет нового вратаря. По сообщениям, мадридский клуб уже выбрал игрока, который в будущем может заменить Тибо Куртуа.

Пока неизвестно, как долго 33-летний бельгиец останется на «Сантьяго Бернабеу», так как его контракт действует только до конца следующего сезона.

Контракт Джанлуиджи Доннаруммы также истекает в середине следующего года. La Gazzetta dello Sport сообщает, что Реал заинтересован в приобретении вратаря ПСЖ на правах свободного агента.

Итальянская пресса сообщила, что 26-летний голкипер открыт для потенциального перехода в Реал, хотя официальные переговоры между сторонами пока не начались.

Напомним, что за мадридскую команду выступает украинский вратарь Андрей Лунин.