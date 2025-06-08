Люнин может получить еще одного серьезного конкурента в Реале
Мадридский клуб интересуется известным вратарем
около 3 часов назад
Реал ищет нового вратаря. По сообщениям, мадридский клуб уже выбрал игрока, который в будущем может заменить Тибо Куртуа.
Пока неизвестно, как долго 33-летний бельгиец останется на «Сантьяго Бернабеу», так как его контракт действует только до конца следующего сезона.
Контракт Джанлуиджи Доннаруммы также истекает в середине следующего года. La Gazzetta dello Sport сообщает, что Реал заинтересован в приобретении вратаря ПСЖ на правах свободного агента.
Итальянская пресса сообщила, что 26-летний голкипер открыт для потенциального перехода в Реал, хотя официальные переговоры между сторонами пока не начались.
Напомним, что за мадридскую команду выступает украинский вратарь Андрей Лунин.
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