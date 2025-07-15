Вильярреал рассматривает возможность приглашения украинского голкипера Реала Андрея Лунина, сообщает инсайдер Маттео Моретто.

Представители «желтой субмарины» запросили информацию о потенциальном трансфере вратаря «бланкос», однако в клубе рассматривают и другие кандидатуры.

Андрей не хочет провести в запасе Реала еще один сезон, поэтому поручил своему агенту Жорже Мендешу обсудить его перспективы в команде с боссами клуба.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей во всех официальных турнирах за Реал, пропустил 19 мячей и сделал шесть «сухих» игр. По данным Transfermarkt, стоимость вратаря оценивается в 20 миллионов евро, а контракт с мадридским клубом действует до июня 2030 года.