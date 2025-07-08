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около 2 часов назад
Андрей Лунин / Фото - Реал Мадрид
Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин вместе с Родриго и Дани Себальосом могут покинуть Мадрид этим летом, сообщает Defensa Central.
Основным условием их возможного ухода станет наличие выгодных предложений, а также взаимопонимание с тренером относительно роли каждого в команде.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей во всех официальных турнирах за Реал, пропустил 19 мячей и сделал шесть «сухих» игр. По данным Transfermarkt, стоимость вратаря оценивается в 20 миллионов евро, а контракт с мадридским клубом действует до июня 2030 года.