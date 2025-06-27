Лунин принял решение относительно своего будущего в Реале
Украинец устал быть запасным
около 1 часа назад
Андрей Лунин/фото: Реал
Испанский клуб Овьедо проявляет интерес к украинскому голкиперу мадридского Реала Андрею Лунину, сообщает издание Madrid-Barcelona.
По данным источника, 26-летний вратарь устал от роли второго номера и готов рассмотреть варианты продолжения карьеры за пределами мадридского гранда, включая возможный переход в Овьедо.
В завершившемся сезоне Лунин провел за Реал 14 матчей во всех официальных турнирах, пропустив 19 мячей и оформив шесть сухих игр. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Реал завершил чемпионат Испании на втором месте, набрав 84 очка.
Ранее сообщалось, что Реал отказался продавать Лунина в Манчестер Юнайтед.