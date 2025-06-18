Голкипер мадридского Реала и национальной сборной Украины Андрей Лунин провел встречу с представителями руководства и тренерского штаба клуба, на которой стороны обсудили планы на будущее вратаря.

26-летний украинец сообщил, что решил остаться в команде и готов выполнять роль второго номера, подменяя Тибо Куртуа в менее важных матчах, таких как Кубок Испании.

Несмотря на это, вопрос с его будущим в Реале по-прежнему остается открытым. По данным испанского издания The Athletic, окружение футболиста пытается убедить его покинуть клуб. Родные и агент Жорже Мендеш считают, что Лунин заслуживает играть в команде, где будет основным вратарем и получать регулярную игровую практику.

В Мадриде ценят вклад Лунина, его отношение к делу и уровень игры, и надеются сохранить его в составе на сезон 2025/26. Тем не менее, руководство клуба осознает, что решение украинца может измениться под давлением близких и агента.

Ранее сообщалось, что Реал решил продлить контракт с Куртуа.