Браим Диас находится на финальной стадии переговоров о новом контракте с мадридским Реалом, и после завершения сделки с ним руководство клуба намерено сосредоточиться на будущем Тибо Куртуа.

По информации Фабрицио Романо, в Реале готовы начать обсуждение нового контракта с бельгийским голкипером. Несмотря на ряд травм, в клубе, как и ранее, считают Куртуа важной фигурой и готовы продолжать с ним сотрудничество. Однако прежде всего Реал хочет урегулировать все нюансы контракта с Браимом Диасом — переговоры с ним продолжаются уже около двух недель.

На этом фоне ситуация Андрея Лунина остается неопределенной. В ближайшем будущем украинскому вратарю вряд ли стоит рассчитывать на стабильное место в основе. Хотя сам Лунин намерен остаться в команде и ждать шанса, некоторые из его близкого окружения рекомендуют ему задуматься о смене клуба.

По итогам сезона 2024/25 Реал набрал 84 очка и завершил чемпионат Испании на втором месте. Титул при этом получил главный конкурент — Барселона.

В нынешней кампании Лунин провел за мадридцев 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и оформил шесть сухих игр.

Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в трансфере Лунина.