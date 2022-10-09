Лунин все ближе к дебюту в «Эль-Класико». Куртуа не успевает восстановиться

Конкурент украинца продолжает чувствовать дискомфорт в спине

Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Фото - Getty Images

Участие голкипера «Реала» Тибо Куртуа в «Эль-Класико» пока под вопросом. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, состояние бельгийца вызывает обеспокоенность в клубе. Ежедневно он уделяет четыре часа на работу по своему восстановлению. Тем не менее, боли в спине не прекращаются.

Уже 16 октября «Реал» примет «Барселону» в матче испанской Примеры. Каждый день до игры будет проводиться оценка состояния Куртуа.

Ранее бельгиец, в отличие от Андрея Лунина, не вошел в заявку «сливочных» на игру Лиги чемпионов против «Шахтера».