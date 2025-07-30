Бывший нападающий Оболони Ростислав Тарануха пролил свет на слухи, которые сватают его в Кудривку, которая на этих выходных дебютирует в УПЛ. Его слова приводит «УФ».

Есть варианты в УПЛ и за границей, но я хочу сейчас быть это время в Украине, рядом с родными. С Кудривкой мы общаемся. Они отправляли мне контракт. В ближайшие дни все должно решиться, - рассказал Тарануха.

Тарануха выступал за Оболонь с 2023 по 2025 год. Провел 58 матчей, на его счету 6 голов и 3 ассиста.

Оболонь завершила сезон 2024/25 на 11 месте в турнирной таблице УПЛ.

Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.