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«Ливерпуль» впервые проиграл на «Энфилде» в матче АПЛ с Ван Дейком в составе
Команда Клоппа уступила «Лидсу»
30 октября 09:58
Вирджил Ван Дейк / Фото: Ливерпуль
«Ливерпуль» впервые проиграл на домашнем стадионе «Энфилде» в АПЛ, когда в составе команды играл защитник Вирджил ван Дейк, сообщает Opta.
До этого «Ливерпуль» провел с Ван Дейком в составе на «Энфилде» 71 матч в чемпионате Англии, добыл 59 побед и 11 раз сыграл вничью. Вчера «Ливерпуль» проиграл «Лидсу» (1:2) в 14 туре АПЛ.
Отметим, что «Ливерпуль» в 2021-м году проигрывал в АПЛ на родном стадионе, но Ван Дейк тогда был травмирован и не выходил на поле.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» опустился на 9 место.
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