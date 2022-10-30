«Ливерпуль» впервые проиграл на «Энфилде» в матче АПЛ с Ван Дейком в составе

Команда Клоппа уступила «Лидсу»

Вирджил Ван Дейк / Фото: Ливерпуль

«Ливерпуль» впервые проиграл на домашнем стадионе «Энфилде» в АПЛ, когда в составе команды играл защитник Вирджил ван Дейк, сообщает Opta.

До этого «Ливерпуль» провел с Ван Дейком в составе на «Энфилде» 71 матч в чемпионате Англии, добыл 59 побед и 11 раз сыграл вничью. Вчера «Ливерпуль» проиграл «Лидсу» (1:2) в 14 туре АПЛ.

Отметим, что «Ливерпуль» в 2021-м году проигрывал в АПЛ на родном стадионе, но Ван Дейк тогда был травмирован и не выходил на поле.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» опустился на 9 место.