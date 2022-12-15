Макрон, который дал точный прогноз на матч ЧМ-2022, вскоре озвучит новое предсказание
Макрон зашел в раздевалку Марокко и назвал Амрабата лучшим полузащитником ЧМ-2022
Президент Франции поддержал игроков марокканской сборной после поражения
Эммануэль Макрон
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо
в Twitter, президент Франции Эммануэль Макрон пришел в раздевалку сборной Марокко после полуфинала чемпионата мира-2022.
«Мне сказали, что Макрон зашел в раздевалку Марокко после игры и перед всем составом назвал Софьяна Амрабата лучшим полузащитником турнира».
На чемпионате мира в Катаре игрок «Фиорентины» сыграл шесть матчей.
Напомним, в полуфинале Франция не без проблем одолела сборную Марокко.
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