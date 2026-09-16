Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав на ближайшие матчи. С 25 сентября до 5 октября наша сборная проведет четыре поединка Лиги наций.

Также наставник национальной команды рассказал о задачах сине-желтых в этом турнире.

«У этих четырех матчах нужно держать здоровый баланс, ведь мы не должны думать исключительно о результате. Если мы победим, не следует преувеличивать с празднованием, и наоборот.

Моя личная цель – выиграть все возможные матчи. Также важно сформировать лицо команды, что не является простой задачей. Сформировать единое целое.

Целью также является сформировать команду, которая со временем будет играть хорошо. Лично для меня – это самый большой вызов. Иметь идентичность и узнаваемость – это очень важно для нас, над чем мы и будем работать вместе с игроками.

Между путешествиями и матчами, определяющим элементом будет восстановление. Именно поэтому мы вызвали 30 футболистов», – цитирует Мальдеру пресс-служба УАФ.