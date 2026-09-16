Степанов, Сікан, Крупський, но без Лунина. Мальдера объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций
В основной список вошли 30 игроков
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав на ближайшие матчи. С 25 сентября по 5 октября наша сборная проведет четыре поединка Лиги наций. В основной список вошли 30 футболистов, еще 10 игроков находятся в резервном списке, сообщает пресс-служба УАФ.
Состав сборной Украины
- Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Резник (Шахтер), Георгий Ермаков (Харьков).
- Защитники: Илья Забарный (ПСЖ), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — Шахтер), Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко (Полесье), Виталий Миколенко (Эвертон), Тарас Михавко (Динамо), Илья Крупский (Харьков), Александр Драмбаев (ЛНЗ).
- Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — Шахтер), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (все — Динамо), Александр Андриевский, Александр Назаренко (оба — Полесье), Иван Варфоломеев (Линкольн, Англия), Георгий Судаков (Бенфика), Максим Хлань (Гурник, Польша), Александр Зубков (АЕ), Виктор Цыганков (Аякс).
- Нападающие: Данило Сикан (Андерлехт), Артем Степанов (Утрехт), Матвей Пономаренко (Динамо), Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олимпиакос), Артем Довбик (Болонья).
Резервный список
Александр Романчук (Университатя Крайова), Александр Пихальонок (Динамо), Роман Вантух (Карпаты), Дмитрий Крыськив, Александр Караваев (оба — Шахтер), Артем Бондаренко (Аль-Ахли), Владислав Велетень, Игорь Краснопир (оба — Полесье), Артем Шабанов (Харьков), Геннадий Синчук (Монреаль).
Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций 2026/2027
- 25 сентября: Венгрия — Украина
- 28 сентября: Грузия — Украина
- 2 октября: Украина — Северная Ирландия
- 5 октября: Украина — Венгрия
- 14 ноября: Северная Ирландия — Украина
- 17 ноября: Украина — Грузия
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