Полузащитник Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как проходила реабилитация после тяжелой травмы, полученной год назад. Его слова приводит Secolo XIX.

Прошло 10 месяцев, а вы все еще спрашиваете меня об этом... Для меня это уже стало воспоминанием, которое я забыл через несколько недель.

Я больше не думаю об этом, у меня столько опыта, что я знаю, что за 20 лет карьеры что-то подобное может произойти. Не всегда, но может произойти. И нужно просто двигаться дальше.

Этот год для меня выдался неудачным - такое бывает. Посмотрите на Мусиалу: одно столкновение - и он серьезно травмировался. Тело реагирует на травмы, но самое важное - это голова. Все зависит именно от этого.

Я видел игроков, которые возвращались после травмы колена, разрыва крестообразных связок - и сразу получали новую травму, потому что у них не было правильного настроя», - рассказал Руслан.