После поражения от Аль-Хиляля (3:4 после дополнительного времени) в 1/8 финала Клубного чемпионата мира, английский Манчестер Сити окончательно потерял шансы завоевать хотя бы один трофей в календарном 2025 году.

В сезоне-2024/2025 подопечные Пепа Гвардиолы проиграли Кристал Пэлас в финале Кубка Англии (0:1), вылетели от Тоттенхэма на ранней стадии Кубка лиги (1:2), финишировали третьими в АПЛ и уступили Реалу в плей-офф Лиги чемпионов (2:3 дома, 1:3 в гостях).

Таким образом, единственным достижением Манчестер Сити за последний год остается Суперкубок Англии, выигранный в августе 2024 года после победы над Манчестер Юнайтед.