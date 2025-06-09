«Манчестер Сити» сообщил об уходе резервного голкипера Скотта Карсона, который выступал за клуб с 2019 года.

Интересно, что 39-летний вратарь за годы пребывания в составе «горожан» завоевал 12 трофеев, включая титулы английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов, хотя на поле появлялся лишь дважды — один раз в АПЛ и главном еврокубке.

На официальной странице клуба подчеркнули, что вместе с Карсоном было выиграно 12 трофеев, однако, согласно информации из Википедии, вратарю приписывают лишь шесть, поскольку он практически не принимал участия в матчах.

За свою карьеру Карсон успел поиграть за такие клубы как «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Уиган», «Дерби» и другие. Также он четыре раза выходил на поле в составе национальной сборной Англии.