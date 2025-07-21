Хавбек Челси и сборной Англии Коул Палмер может вернуться в Ман Сити, сообщает Fichajes.

После ухода из Ман Сити молодой талант удивил всех своим впечатляющим ростом. Эта сделка стала огромным успехом для Челси, который уверен, что удержит свою главную звезду.

Пеп Гвардиола, который всегда восхищался его талантом, полон решимости вернуть его любой ценой. Испанский тренер хочет, чтобы Палмер вернулся в родной клуб, а сумма трансфера может достигнуть отметки 170 миллионов, что сделает Палмера самым дорогим трансфером в АПЛ после Деклана Райса (Арсенал) и Джека Грилиша.

Напомним, Челси выкупил Палмера у Ман Сити за 47 миллионов евро. Его действующее соглашение с лондонцами рассчитано до лета 2033 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 120 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Палмер провел 52 матча: 18 голов, 14 ассистов.

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