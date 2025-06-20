Полузащитник Челси Коул Палмер объяснил свой выбор 10-го номера, который ранее принадлежал украинцу Михаилу Мудрику.

По словам игрока, ему всегда импонировал этот номер, и он рад возможности выступать под ним. При этом Палмер отметил, что пока еще не успел обсудить это изменение с Мудриком.

«Я всю свою жизнь носил 10-й номер. Мне он просто нравится. Месси был большим [кумиром, который играл под этим номером], и Руни, и другие такие игроки. Это просто культовый номер.

Я еще не разговаривал с Мишей [о том, что забрал 10-й номер], но сделаю это, когда придет время. Сейчас не время мне к нему вмешиваться. Я с ним поговорю», – цитирует Пальмера портал talkSPORT.