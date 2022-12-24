«Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль» в борьбе за звезду ЧМ-2022

Энцо открыт к переходу

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«Манчестер Юнайтед» готов купить полузащитника Энцо Фернандеса у «Бенфики».

Клуб рассчитывает усилить среднюю линию и готов пойти на условия португальцев. За него хотят 120 миллионов евро, сообщает The Telegraph.

На игрока претендует «Ливерпуль», но их предложение в 100 миллионов евро было отклонено.

Энцо стал одним из главных звезд ЧМ-2022, где помог Аргентине выиграть титул. Также на него претендует «Реал».

Он перешел в «Бенфику» летом за 12 миллионов евро.