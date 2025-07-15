Манчестер Юнайтед активизировал свою деятельность на трансферном рынке и начал переговоры с Астон Виллой о возможном переходе аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса.

Победитель чемпионата мира 2022 стал основной целью клуба после того, как Андре Онана получил серьезную травму подколенного сухожилия, из-за которой может пропустить старт сезона 2025/26.

Как сообщает аргентинский журналист Гастон Эдуль (TyC Sports), Мартинес является приоритетным вариантом для нового главного тренера манкунианцев Рубена Аморима. Диалог между клубами уже ведется, и хотя до финальной сделки еще далеко, именно Юнайтед проявляет наибольшую активность.

С 2020 года 31-летний Мартинес защищает ворота Виллы и зарекомендовал себя как один из самых сильных вратарей Английской Премьер-лиги.

Следует добавить, что контракт аргентинца с Астон Виллой рассчитан до лета 2029 года. При этом бирмингемский клуб, по информации прессы, подыскивает замену, что может ускорить переход Мартинеса на Олд Траффорд.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может продать Рэшфорда.