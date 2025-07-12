Будущее нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда остается неопределенным. Как сообщает Goal, англичанин провел телефонный разговор с главным тренером Фенербахче Жозе Моуринью и согласился на переход в стамбульский клуб.

Ожидается, что переговоры между Манчестер Юнайтед и Фенербахче состоятся в конце текущей недели. Известно, что нынешний наставник МЮ Рубен Аморим не видит Рэшфорда в своей команде, поэтому клуб открыт к предложениям по трансферу.

Маркус уже работал с Моуринью в период с 2016 по 2018 год в Манчестер Юнайтед. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 50 миллионов евро.

Во второй половине прошлого сезона Рэшфорд выступал на правах аренды за Астон Виллу, где старался восстановить форму и получить больше игрового времени.