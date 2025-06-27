Манчестер Юнайтед продолжает активно работать над усилением состава в летнее трансферное окно. По информации TEAMtalk, в сферу интересов клуба попал талантливый полузащитник ПСЖ Варрен Заир-Эмери.

На данный момент представители английского гранда ограничились первичными контактами с окружением футболиста.

Однако провернуть операцию будет непросто, так как парижане оценивают 19-летнего хавбека в солидные 100 миллионов евро. Руководство ПСЖ занимает жесткую позицию и готово рассматривать вариант продажи только в случае поступления предложения, соответствующего их запросам.

Контракт Заира-Эмери с французским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что Реал отказался продавать украинского голкипера Андрея Лунина в Манчестер Юнайтед.