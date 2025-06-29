Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб этим летом в поисках стабильной игровой практики.

По данным британского портала Sportskeeda Football, Манчестер Юнайтед рассматривает украинца как возможную альтернативу Андре Онане, который так и не смог убедить руководство клуба после перехода из Интера в 2023 году.

Сообщается, что английский клуб уже обращался к Реалу с предложением 15 миллионов евро, однако мадридцы рассчитывают получить за Лунина как минимум 20 миллионов.

В текущем сезоне Андрей провел 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лунин принял важное решение относительно своего будущего в Реале.