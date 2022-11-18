Мане успешно перенес операцию, но вряд ли поедет на ЧМ-2022

Сенегал останется без своего лидера

Садио Мане / Фото: Bild

Вингер «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане успешно перенес операцию, сообщает Bild.

Мане получил травму малоберцовой кости за 2 недели до чемпионата мира в матче Бундеслиги с «Вердером» (6:1). Сроки восстановления футболиста не называют.

Ранее сообщалось, что Мане пропустит лишь первые матчи Сенегала на ЧМ-2022, но затем была информация, что вингер и вовсе не сможет поехать на Мундиаль.

Даже несмотря на травму, Мане попал в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022.