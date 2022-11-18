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Мане успешно перенес операцию, но вряд ли поедет на ЧМ-2022
Сенегал останется без своего лидера
18 ноября 08:18
Садио Мане / Фото: Bild
Вингер «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане успешно перенес операцию, сообщает Bild.
Мане получил травму малоберцовой кости за 2 недели до чемпионата мира в матче Бундеслиги с «Вердером» (6:1). Сроки восстановления футболиста не называют.
Ранее сообщалось, что Мане пропустит лишь первые матчи Сенегала на ЧМ-2022, но затем была информация, что вингер и вовсе не сможет поехать на Мундиаль.
Даже несмотря на травму, Мане попал в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022.
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