Мареска: «Игра полностью изменилась за шесть минут»
Челси потерял преимущество над Фламенго
около 2 часов назад
Энцо Мареска / Фото - ФК Челси
Главный тренер Челси Энцо Мареска подвел итоги матча 2 тура КЧС-2025 против Фламенго (3:1). Его слова приводит журналист Низаар Кинселла
Фламенго заслужили победу. Мы попытались привнести в игру что-то новое - для следующего сезона и будущего.
У нас есть еще одна игра, мы постараемся победить. Игра полностью изменилась за 6 минут. К сожалению, мы пропустили дважды за короткий промежуток времени, затем была красная карточка. Мы старались. Поздравляю их, - сказал Мареска.
Обзор матча будет доступен на странице события Фламенго – Челси.
Обидчик Украины, Интер, Боруссия, последний участник Ла Лиги. Что посмотреть 21 июня?