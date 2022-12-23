Маркевич: «Аргентина и Франция заслуженно пробились в финал»

Мирон Маркевич / Фото: УПЛ

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил выступления Аргентины, Франции и Бразилии на чемпионате мира-2022.

Этим и воспользовались опытные балканцы, которым одного точного удара в створ хватило, чтобы спастись от поражения. Хотя, конечно, жаль, потому что в составе бразильцев было немало очень сильных исполнителей.

Считаю, что сборные Аргентины и Франции заслуженно пробились в финал. Возможно, если бы у французов был в строю признанный бомбардир Карим Бензема, я бы их шансы оценивал выше. Однако из-за травмы в Катар не поехал, и аргентинцы благодаря более сбалансированному составу выглядели интереснее. Хотя когда при счете 2:0 в свою пользу в середине второго тайма они сбавили обороты, то чуть не поплатились. Французы со своим лидером Килианом Mбаппе дважды восстанавливали паритет.

И только в серии послематчевых пенальти счастливый билет выпал аргентинцам во главе с капитаном Лионелем Месси, до этого оформившим дубль. Недаром говорят, что есть сильные футболисты, очень сильные, а просто непревзойденный Месси…

На мой взгляд, аргентинцы больше наиграли на победу. К тому же на их стороне был и футбольный Бог, которому очень хотелось, чтобы в коллекции гениального Лионеля было и звание чемпиона мира…