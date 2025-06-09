Авторитетный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал поражение сборной Украины Канаде (2:4) в рамках Canadian Shield. Его слова приводит Sport.ua.

Я даже не знаю, зачем было туда ехать. Так ходить по полю недопустимо. Через пару месяцев играть против Франции в отборе на чемпионат мира. Нужно хоть какой-то тонус поддерживать. Я был очень расстроен тем, как мы слишком просто пропускали голы. Одно хорошо, что это был неофициальный матч.

Пропустили четыре мяча, но ведь у чужих ворот почти ничего не создали. Со стороны сборной Украины была непонятная игра. Так нельзя. На трибунах присутствовало много соотечественников, они ждали приезда нашей команды, а она отблагодарила болельщиков безхарактерным поражением. Мне было стыдно за национальную команду.

Это уже не первый раз случается такой провал. Румыния – на чемпионате Европы, Бельгия - в Лиге наций. Сейчас вот Канада. Я понимаю, что проиграть можно, но не так, без воли.