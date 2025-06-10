Маркович призвал не увольнять Реброва из сборной Украины

Сергей Стаднюк

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич после шокирующего поражения от Канады (2:4), заявил, что пока рано задумываться об отставке Сергея Реброва с поста наставника «сине-желтых».

Сразу было видно, что канадцы хотели выиграть. Это было понятно по реакции главного тренера и скамейки запасных хозяев. А мы вышли на поле потрясти одним местом. Ни в коем случае не намекаю, что сейчас нужно кого-то менять. Футболисты сами должны задуматься, во что они играют. Все же следят за сборной Украины. Тем более сейчас, когда есть серьезные проблемы в государстве, а национальная команда держится. Вот это главное. Но этого, на данный момент, мы не видим, – заявил Маркевич в интервью Sport.ua. Мирон Маркевич

Заключительную игру «сине-желтых» на турнире Canadian Shield можно будет посмотреть уже в полночь, в конце суток 10 июня. Прямая трансляция матча Новая Зеландия – Украина. Начало – в 00:00.

Ранее стало известно, что матч рискует пропустить полузащитник Артем Бондаренко. Лидер Шахтера не впервые вызывается в ряды национальной сборной, однако так и не дебютировал за нее.