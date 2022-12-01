Марокко – на первом месте, неожиданный вылет Бельгии. Итоги группы F на ЧМ-2022

Хорватия вышла в плей-офф со второго места

Фото: Getty Images

Завершились все матчи на групповом раунде ЧМ-2022 в квартете F. Вашему вниманию главные итоги этой группы.

Настоящей сенсацией стал провал сборной Бельгии, которая умудрилась не выйти из группы даже со второго места. Ничья с Хорватией в последнем туре (0:0) подтвердила слабость нынешней команды. Кстати, главный тренер сборной Роберто Мартинес после этого матча сразу же покинул свой пост.

Настоящим откровением стала команда Марокко, которая в последнем туре обыграла Канаду (2:1), а в предыдущем – как раз бельгийцев. Именно Марокко первый в этом квартете. Также со второго места ожидаемо вышли хорваты.

Обзор матча Хорватия – Бельгия.

Обзор матча Канада – Марокко.