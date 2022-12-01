Марокко сенсационно выиграл группу с Хорватией и Бельгией. Обзор матча
Марокко – на первом месте, неожиданный вылет Бельгии. Итоги группы F на ЧМ-2022
Хорватия вышла в плей-офф со второго места
01 декабря 22:00
Фото: Getty Images
Завершились все матчи на групповом раунде ЧМ-2022 в квартете F. Вашему вниманию главные итоги этой группы.
Настоящей сенсацией стал провал сборной Бельгии, которая умудрилась не выйти из группы даже со второго места. Ничья с Хорватией в последнем туре (0:0) подтвердила слабость нынешней команды. Кстати, главный тренер сборной Роберто Мартинес после этого матча сразу же покинул свой пост.Настоящим откровением стала команда Марокко, которая в последнем туре обыграла Канаду (2:1), а в предыдущем – как раз бельгийцев. Именно Марокко первый в этом квартете. Также со второго места ожидаемо вышли хорваты.
Обзор матча Хорватия – Бельгия.
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