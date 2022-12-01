Мартинес покинул сборную Бельгии посте вылета с ЧМ-2022

Специалист работал в команде шесть лет

Роберто Мартинес / Фото: Sky Sports

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил о решении покинуть команду после вылета с чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Het Laatste Nieuvs.



«Это был мой последний матч во главе сборной Бельгии. Очень эмоциональный момент. Я не могу продолжать».

Отметим, что Мартинес пришел в команду в 2016-м году, и под его руководством Бельгия в 79 матчах одержала 56 побед, 13 ничьих и 10 раз проиграла.

Напомним, в последнем матче группового этапа Бельгия сыграла вничью с Хорватией и осталась в турнирной таблице на третьем месте.