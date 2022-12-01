Роналду может пропустить следующий матч чемпионата мира-2022
Вторая команда планеты сенсационно вылетела с чемпионата мира-2022
Бельгии не хватило ничьей в матче с Хорватией
01 декабря 19:16
Фото: Getty Images
На чемпионате мира-2022 прошли последние матчи в группе F.
Этот квартет подарил нам первую сенсацию – вторая команда рейтинга FIFA и бронзовый призер ЧМ-2018 Бельгия не смогла пройти в плей-офф турнира. Бельгийцы в последнем матче сыграли в нулевую ничью с Хорватией, а в параллельном матче Марокко обыграло Канаду. Отметим, что африканская сборная вышла с первого места в группе.
ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур
Канада – Марокко 1:2 (1:2)
Голы: Агерд (а/г), 40 – Зиеш, 4, Энн Несири, 23.
Хорватия – Бельгия 0:0
Напомним, что Криштиану Роналду может пропустить следующий матч ЧМ.
Комментарии 0