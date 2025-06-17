Александрия официально подтвердила переход защитника Александра Мартынюка, который недавно сыграл первый матч за сборную Украины, в харьковский Металлист 1925 года.

«Спасибо за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере! 💛🖤», – говорится в сообщении.

Пресс-служба клуба не предоставила подробностей сделки. Однако, по информации украинских СМИ, сумма трансфера составляет около 1,5 миллионов евро. О продолжительности контракта пока что ничего не сообщается.

Мартынюк провел за Александрию 49 матчей, дебютировав в составе команды 14 августа 2023 года. А уже 11 июня 2025 года он впервые вышел на поле в футболке национальной сборной Украины — в матче против Новой Зеландии, где отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Александрии попрощался с командой.