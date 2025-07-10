Защитник Шахтера Николай Матвиенко рассказал о готовности команды к первому матчу стартового раунда квалификации Лиги Европы против Ильвеса. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Честно говоря, на сборах, конечно, было тяжело. Я не знаю команды, которой не тяжело на сборах. Но, думаю, нам это необходимо, ведь до официальных матчей очень короткий период, поэтому следовало пострадать и взять максимум от этих дней.

Еще не разговаривали с главным тренером о моем месте на поле. Мне нравится играть, в принципе, на любой позиции. Если потребуется, то и вратарем могу. Если будут какие-то проблемы, я всегда рад помочь там, где команда будет нуждаться. На каждую новую позицию нужно время и немного практики на тренировке, поэтому, если делать это две-три недели, постепенно втягиваешься. Мне это нравится.

Шахтер может провести 14 еврокубковых матчей в первой части сезона? Нам, конечно, нужно сыграть как можно больше матчей. Но на этом этапе у нас нет ни 14, ни даже восьми – есть игра завтра и ответная игра через неделю, поэтому мы настраиваемся только на эти два поединка.