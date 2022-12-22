Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
17:25
Смешанные единоборства. Combate Global
17:35
Гандбол. Бундеслига. Фленсбург-Хандевитт - Киль

Мбаппе отказался от отпуска и вернется к тренировкам с ПСЖ

Ему готовы были дать 10 дней
Футбол Лига 1 (Франция)
22 декабря 19:13
Мбаппе отказался от отпуска и вернется к тренировкам с ПСЖ
Фото: PSG

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отказался от отпуска.

Клуб готов был предоставить ему 10 дней выходных после ЧМ-2022. Вместе со сборной Франции он дошел до финала, где оформил хет-трик, но проиграл титул Аргентине.

Однако игрок отказался. Он вернулся к тренировкам с командой на базе клуба, сообщает LEquipe.

Также к тренировкам вернулся нападающий Неймар. А вот Лионель Месси все же свои выходные использует.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ, забив восемь голов.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Килиан Мбаппе ПСЖ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпион мира-2018 объявил о завершении карьеры
Чемпион мира-2018 объявил о завершении карьеры
Футбол В мире
23 декабря 22:28
Неймар вернулся к тренировкам с ПСЖ
Неймар вернулся к тренировкам с ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
22 декабря 13:23
«Реал» готов потратить на трансфер Мбаппе 1 миллиард евро
«Реал» готов потратить на трансфер Мбаппе 1 миллиард евро
Футбол Примерa (Испания)
22 декабря 11:56
Холанд: «Надеюсь, меня с Мбаппе не будут сравнивать, как Роналду с Месси»
Холанд: «Надеюсь, меня с Мбаппе не будут сравнивать, как Роналду с Месси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 09:49
Месси не будет возвращаться в «Барселону»
Месси не будет возвращаться в «Барселону»
Футбол Лига 1 (Франция)
22 декабря 08:25
Мбаппе вернулся в расположение ПСЖ и провел тренировку
Мбаппе вернулся в расположение ПСЖ и провел тренировку
Футбол Лига 1 (Франция)
21 декабря 17:29

Новости: Футбол

Воспитанник «Шахтера» продлил контракт с бельгийским клубом
Воспитанник «Шахтера» продлил контракт с бельгийским клубом
Украинские легионеры
16:57
Йовичевич включил в тройку лучших игроков УПЛ экс-подопечного в «Днепре-1»
Йовичевич включил в тройку лучших игроков УПЛ экс-подопечного в «Днепре-1»
Украинская Премьер-лига
16:00
«Металлист» не хочет продавать своего лидера в Бразилию
«Металлист» не хочет продавать своего лидера в Бразилию
Украинская Премьер-лига
14:45
Агенты пытаются устроить игрока «Шахтера» в клуб АПЛ
Агенты пытаются устроить игрока «Шахтера» в клуб АПЛ
Лига 1 (Франция)
14:28
«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с Фредом, Рэшфордом и еще двумя игроками
«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с Фредом, Рэшфордом и еще двумя игроками
Премьер-Лига (Англия)
14:07
Сабо: «UEFA и FIFA не интересует, что в Украине погибают люди. Инфантино и Чеферин живут за деньги россии и других стран»
Сабо: «UEFA и FIFA не интересует, что в Украине погибают люди. Инфантино и Чеферин живут за деньги россии и других стран»
Украинская Премьер-лига
13:50
Защитник «Металлиста» сменил клуб в Бразилии
Защитник «Металлиста» сменил клуб в Бразилии
Украинская Премьер-лига
13:12
«Днепр-1» отпустил Ди Франко в Аргентину
«Днепр-1» отпустил Ди Франко в Аргентину
Украинская Премьер-лига
12:50
УАФ обратилась в UEFA касательно возможного турнира на россии
УАФ обратилась в UEFA касательно возможного турнира на россии
В Европе
12:27
Все новости

Популярные новости

«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 18:11
4
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:05
2
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 04:25
1
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 09:22
Все новости