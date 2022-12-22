Мбаппе отказался от отпуска и вернется к тренировкам с ПСЖ

Ему готовы были дать 10 дней

Фото: PSG

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отказался от отпуска.

Клуб готов был предоставить ему 10 дней выходных после ЧМ-2022. Вместе со сборной Франции он дошел до финала, где оформил хет-трик, но проиграл титул Аргентине.

Однако игрок отказался. Он вернулся к тренировкам с командой на базе клуба, сообщает L’Equipe.

Также к тренировкам вернулся нападающий Неймар. А вот Лионель Месси все же свои выходные использует.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ, забив восемь голов.