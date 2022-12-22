«Реал» готов потратить на трансфер Мбаппе 1 миллиард евро
Мбаппе отказался от отпуска и вернется к тренировкам с ПСЖ
Ему готовы были дать 10 дней
22 декабря 19:13
Фото: PSG
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отказался от отпуска.
Клуб готов был предоставить ему 10 дней выходных после ЧМ-2022. Вместе со сборной Франции он дошел до финала, где оформил хет-трик, но проиграл титул Аргентине.
Однако игрок отказался. Он вернулся к тренировкам с командой на базе клуба, сообщает L’Equipe.
Также к тренировкам вернулся нападающий Неймар. А вот Лионель Месси все же свои выходные использует.
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ, забив восемь голов.