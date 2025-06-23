Один из самых заметных и харизматичных футболистов Бельгии Дрис Мертенс официально объявил о завершении своей профессиональной карьеры. 38-летний ветеран в последний раз выйдет на поле, чтобы принять участие в прощальном матче своего старого друга Марека Гамшика, а затем окончательно попрощается с большим футболом.

Свою последнюю главу как игрок Мертенс провел в Турции, где три сезона выступал за Галатасарай. Ранее он защищал цвета Утрехта и ПСВ, а наибольшую популярность приобрел во время девятилетнего пребывания в Наполи, где стал настоящим символом клуба и его историческим бомбардиром.

С неаполитанским клубом бельгиец выигрывал Кубок Италии дважды, а также стал обладателем Суперкубка страны. За национальную сборную Бельгии Мертенс провел 109 матчей и отличился 21 раз.

Ранее сообщалось, что Погба подпишет контракт с Монако.