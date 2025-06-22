Французский полузащитник Поль Погба, который долго был вне игры из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, вскоре вернется на футбольное поле. Как сообщает Le Parisien, 32-летний хавбек близок к подписанию контракта с Монако.

Дисквалификация Погба завершилась в марте 2025 года, и с тех пор футболист активно искал новый клуб. В переговорах с Монако стороны достигли соглашения — контракт будет рассчитан на два сезона.

Известно, что Поль пошел на значительные финансовые уступки, чтобы иметь шанс снова играть в французской Лиге 1. В ближайшее время Монако должно официально объявить о трансфере.

Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, ранее выступал за Манчестер Юнайтед, Ювентус и Гавр. Переход в Монако станет новым шансом для возрождения его карьеры.