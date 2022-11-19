В Аргентине побаиваются, что заменивший Роналду в МЮ игрок может выбрать Испанию
Месси был вне общей группы сборной Аргентины за 4 дня до старта команды на ЧМ-2022
При этом у главной звезды «альбиселесте» нет проблем со здоровьем
Лионель Месси / Фото - AFA
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не тренировался в общей группе 19 ноября. Об это сообщает L’Equipe.
Главная звезда команды занималась индивидуально в тренажерном зале. Проблем со здоровьем у футболиста якобы нет.
16 ноября нападающий сыграл в товарищеском матче с ОАЭ (5:0), отличившись голом. На чемпионате мира-2022 Аргентина стартует 22-го числа встречей с Саудовской Аравией.
Напомним, в состав «альбиселесте» пришлось вызвать игрока из МЛС после травм хавбека и заменившего его футболиста.
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