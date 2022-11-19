Месси был вне общей группы сборной Аргентины за 4 дня до старта команды на ЧМ-2022

При этом у главной звезды «альбиселесте» нет проблем со здоровьем

Лионель Месси / Фото - AFA Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не тренировался в общей группе 19 ноября. Об это сообщает L’Equipe. Главная звезда команды занималась индивидуально в тренажерном зале. Проблем со здоровьем у футболиста якобы нет. 16 ноября нападающий сыграл в товарищеском матче с ОАЭ (5:0), отличившись голом. На чемпионате мира-2022 Аргентина стартует 22-го числа встречей с Саудовской Аравией. Напомним, в состав «альбиселесте» пришлось вызвать игрока из МЛС после травм хавбека и заменившего его футболиста.

Сергей Стаднюк