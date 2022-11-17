В сборную Аргентины пришлось вызвать игрока из МЛС после травм хавбека и заменившего его футболиста

У одного из фаворитов чемпионата мира-2022 серьезные проблемы с составом

Тиаго Альмада / Фото - МЛС

В сборной Аргентины нашли еще одну замену для травмированного полузащитника Николаса Гонсалеса. Об этом сообщает пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации.

Выбор главного тренера пал на хавбека «Атланты Юнайтед» из МЛС Тиаго Альмаду. 21-летний игрок дебютировал за сборную лишь в 2022 году – в товарищеском матче против Гондураса (3:0).

Ранее вместо Гонсалеса на чемпионат мира-2022 был вызван вингер «Атлетико» Анхель Корреа. Однако и он оказался травмирован.

На мундиале Аргентина сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.