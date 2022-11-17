Дозаявленный Корреа из-за травмы не сыграет за сборную Аргентины на ЧМ-2022
В сборную Аргентины пришлось вызвать игрока из МЛС после травм хавбека и заменившего его футболиста
У одного из фаворитов чемпионата мира-2022 серьезные проблемы с составом
18 ноября 01:36
Тиаго Альмада / Фото - МЛС
В сборной Аргентины нашли еще одну замену для травмированного полузащитника Николаса Гонсалеса. Об этом сообщает пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации.
Выбор главного тренера пал на хавбека «Атланты Юнайтед» из МЛС Тиаго Альмаду. 21-летний игрок дебютировал за сборную лишь в 2022 году – в товарищеском матче против Гондураса (3:0).
Ранее вместо Гонсалеса на чемпионат мира-2022 был вызван вингер «Атлетико» Анхель Корреа. Однако и он оказался травмирован.
На мундиале Аргентина сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
Комментарии 0