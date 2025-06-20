Месси прокомментировал победу над Порту на Клубном чемпионате мира
Интер Майами победил со счетом 2:1
20 минут назад
Нападающий Интер Майами Лионель Месси поделился эмоциями после победы над Порту в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу американского клуба, а победный мяч на 54-й минуте Месси реализовал прямым ударом со штрафного.
Вся команда приложила огромные усилия. Мы не только защищались, но и неплохо контролировали мяч. Очень важная победа, есть повод для празднования. Сегодня нам противостоял очень сильный соперник, и в первом тайме мы были не в своей тарелке – возможно, сказывалось волнение наших молодых игроков, которые ранее не выступали на таких турнирах, - передает слова Месси DAZN.
В третьем туре Интер Майами встретится с Палмейрасом. Матч состоится 24 июня.