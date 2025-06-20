Павел Василенко

Во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира Интер Майами обыграл Порту со счётом 2:1.

Матч начался неудачно для американской команды. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в пользу Порту, и Саму Омородион уверенно реализовал его.

На 47-й минуте Теласко Сеговия поразил ворота португальской команды. Через семь минут на поле вышел нападающий Интер Майами Лионель Месси. Аргентинец продемонстрировал высочайший класс и технику, эффектно исполнив штрафной удар в верхний угол.

Теперь Интер Майами занимает второе место в таблице группы А, набрав четыре очка – столько же, сколько и лидер группы Палмейрас. У Порту и Аль-Ахли – по одному очку.

В заключительном туре нас ждут матчи Палмейрас – Интер Майами и Порту – Аль-Ахли.

Клубный чемпионат мира, 2-й тур

Группа A

Интер Майами – Порту – 2:1

Голы: Сеговия, 47, Месси, 54 – Саму, 8 (пен.)